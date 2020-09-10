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Yeme bozukluğu konuşma bozukluğuna bile yol açıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doç.Dr. Muhammet Şükrü Paksu, “Tat farkındalığı oluşabilmesi için çocuğun besin öğesini görmesi, mümkünse ona dokunması, tadını ve kokusunu alması ve bu bilgileri hafızasında kayıt etmesi gerekir. Ekran karşısında beslenen çocuklar sıklıkla yiyecekleri görmeden ağızlarına götürürler. Bu çocuklar ekrana odaklanma nedeniyle yiyeceğin tadı ve kokusunu yeterince hissedemezler' diyerek yeme bozukluklarından bahsetti.

Yeme bozukluğu konuşma bozukluğuna bile yol açıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, tat farkındalığı hakkında bilgi verdi.

Tat farkındalığı erken çocukluk çağında kazanılan ve tüm yaşam boyu kullanılan bir beceridir. Bu beceri kişinin ağzına aldığı gıda maddesinin tadını fark etmesi, daha önceki deneyimleri ile bu veya buna yakın tatları hatırlaması ve karıştırılmış tatlar arasında ayırım yapabilmesi olarak tanımlanabilir.

EKRAN KARŞISINDA BESLENME ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞI YAPIYOR

Tat farkındalığının sağlıklı ve kaliteli bir beslenme için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, “Erken dönemde tat farkındalığı kazanılmamış olması ileri yaşlarda yeme bozuklukları gelişme ihtimalini artırmaktadır. Ekran karşısında beslenme ayrıca çocuklarda ekran bağımlılığı, konuşma bozukluğu, hızlı yeme ve aşırı beslenmeye bağlı obezite gibi pek çok sağlık problemine neden olmaktadır” diye konuştu.

(İHA)

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