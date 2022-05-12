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Yemeden önce iki kere düşünün! Kolon kanserine neden oluyor

12.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolon kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir. Başta kolon kanseri olmak üzere tüm kanser türlerinden korunmak için beslenme çok büyük önem arz ediyor. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanserinden korunmak için beslenme kadar yiyeceklerin pişirme şekli de çok önemli. Mangal ateşinde yanan et; mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden oluyor.

Yemeden önce iki kere düşünün! Kolon kanserine neden oluyor

Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sağlık sorunları oluşturuyor. Her yaşta görülebilmesine rağmen, en sık 50 yaşından sonra gözlenir. Ortalama görülme yaşı genellikle 63'tür. Kadın erkek arasında görüme sıklığı açısından pek bir fark yoktur. Kalın bağırsak kanseri; bağırsak duvarının dışına çıktığında önce çevresindeki lenf bezlerine, daha sonra da karaciğer başta olmak üzere diğer organlara da yayılabilir.

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Tedavinin başarısı için 50 yaşından sonra, düzenli aralıklarla bağırsakların incelenmesi gerekir. Erken evrelerde hastalıktan kurtulmak mümkün olduğu halde geç kalındığında maalesef yaşamı tehdit eden sorunlarla da karşılaşılabilir.

KOLON KANSERİNDE YEMEKLERİ PİŞİRME ŞEKLİ ÇOK ÖNEMLİ

Kalın bağırsak kanserini önlemek için, pişirme yöntemi de çok önemlidir. Özellikle; mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu kanserojenler oluşabilir. Bu kanserojenler; mide, pankreas ve kalın bağırsak kanserinin gelişmesini tetikleyebilir. Bu nedenle etin ateşe 15 cm'den yakın mesafede olmamasına dikkat edilmelidir. Etin mangalda kalma süresi uzadıkça kanserojen madde oluşma riski de artar.

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KANSERDEN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kalın bağırsak kanserlerinden korunmada, tarama yöntemlerinin yanı sıra riski azaltıcı bazı basamaklar da mevcuttur. Örneğin; fiziksel egzersiz, aşırı kilolardan kurtulmak, sigara ve alkol kullanmamak, yüksek lifli, düşük yağ içerikli gıdaları tüketmek; bunlardan birkaçıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO); 2015 yılında salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerini kesin kanserojenler arasına dahil etmiştir. Aşırı kırmızı et tüketilmesinin de özelikle kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı aynı duyuruda belirtilmektedir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Bağırsakların yeterince boşalamaması hissi
  • Dışkılama güçlüğü
  • Ağrılı dışkılama
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Kusma


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