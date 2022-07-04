Yemek borusu kanseri yapıyor! İşte aç karna tüketmemeniz gereken 7 yiyecek...

Günün en önemli öğünü olarak bilinen kahvaltıdan önce her yiyeceği tercih etmemelisiniz. Kahvaltıda hangi besinlerin yenilmeyeceğini bilen kişilerin sayısı ne yazık ki oldukça az... İşte aç karna tüketmemeniz gereken 7 yiyecek...

DOMATES

C vitamini ve diğer birçok besin maddesini barındıran domates tanik asit içerir. Bu nedenle aç karna domates yenilmemelidir. Bu asit midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına yol açabilecek asit miktarındaki yükselişe neden olur. Ülser problemi yaşıyorsanız asitli besinlerden uzak durmalısınız.

PUF BÖREKLER

Basit ve pratik bir atıştırmalık olan puf börek mide starınızı tahriş eden maya barındırır. Bu nedenle aç karna tüketmemeniz en doğrusu olacaktır.

BAHARATLI YİYECEKLER

Aç karna tüketilmemesi gerekenler listesinde baharatlar da yer alıyor. Baharatlar kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine yol açar. Hazımsızlığı da beraberinde getirir. Özellikle hlot biber, sarımsak ve zencefili aç karna tüketmeyin.

ARMUT

Armutta fazla miktarda lif bulunur. Aç karnına armut tüketildiğinde hassas mukoza zarlarına zarar gelir. Bu durum da mide problemlerini beraberinde getirir.

GAZLI İÇECEKLER

Son zamanlarda patlayan fast food çılgınlığıyla en çok tüketilenlerden biri de gazlı içecekler oldu. Ancak bu tür içecekler midenizdeki asit seviyesinin yükselmesine neden olur. Uzun vadede ise yemek borusu kanserine yol açar.

TATLILAR

Aç karna tatlı tükettiğinizde vücudunuzun kanınızda gerekli seviyelerini korumak için gereken insülini salgılamasına engel olursunuz. Bu durumda ise göz sorunları patlak verebilir. Öte yandan tatlılar vücuttaki asit ve alkali dengesini bozar. Şeker hastalığınız varsa ya da risk altındaysanız tatlı yerken bir kez daha düşünün...

YOĞURT

Yoğurtta sağlığa yararlı olan birçok laktik asit bakterisi bulunur. Aynı zamanda midedeki asit miktarı sayesinde laktik asit aç karnına etkisiz hale gelir. Bu, bu tür süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerini öldürür ve daha fazla asitliğe yol açar. Bu sebeple yoğurdu, yemek yedikten bir ya da iki saat sonra tüketebilirsiniz.



