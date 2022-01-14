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  4. Yemek bulamayan tilkiyi evinde ekmek ve yoğurtla besledi! Drone görüntüleri sayesinde fark etti

Yemek bulamayan tilkiyi evinde ekmek ve yoğurtla besledi! Drone görüntüleri sayesinde fark etti

14.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, bölgeye yakın noktaya yaşayan bir köy sakini tarafından fark edilince evinde ekmek ve yoğurtla beslenmeye başlandı. Bazen köyde, bazen kar kaplı arazide yiyecek arayışını sürdüren tilkinin bölgeyi gözetlediği anlar da drone ile kaydedildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğukta, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan İrfan Karaaslan, kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadığı tilkiyi eve alıp, elleriyle ekmek ve yoğurt vererek besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin özellikle evde yoğurt yediği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.

YEMEK ARAYIP BÖLGEYİ GÖZETLEDİ

Öte yandan kentteki Yedigözeler köyü sakinlerinden Vedat Narmanlı da, karlı kaplı arazide yiyecek arayışındaki tilkinin bölgeyi gözetlediği anları drone ile kayda aldı.

DHA

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