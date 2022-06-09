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Yemek yarışmasını kazanan annesini öldürmüştü! Son sözü sorulan sanık: Ellerinizden öpüyorum

09.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da 2021 yılında polis merkezine giden sanık Uğur Biroğlu, yemek yarışması programında birinci olan annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemiş, ekipler burada Mesut Biroğlu ve anne Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu. Biroğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, son sözleri ise "Affınıza sığınıyorum. Ellerinizden öpüyorum'' oldu.

Yemek yarışmasını kazanan annesini öldürmüştü! Son sözü sorulan sanık: Ellerinizden öpüyorum

İstanbul Eyüpsultan'da, bir yemek yarışması programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ile üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Biroğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Biroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölenlerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Duruşmada, sanık Uğur Biroğlu'nun cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği belirtildi. Son sözü sorulan sanık Biroğlu, "Affınıza sığınıyorum. Ellerinizden öpüyorum" dedi.

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Müştekilerin avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren sanık Biroğlu'nu "üst soyu kasten öldürme" ve "kardeşini kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirdiğini belirterek, cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığı kaydetti.

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''ERKEKLİĞİME LAF EDİYORLARDI''

Annesinin kendisini akıl hastanesine yatırmak istediğini söyleyen sanık ilk savunmasında, “Deli olduğumdan söz edip, erkekliğime laf ediyorlardı. Allah’a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım. Rabbime hamd olsun. Kendi hayatlarının kötü olmasından beni sorumlu tutuyorlardı” dedi. Sanık ayrıca ağabeyinin kendi için, "Bu eşek bizim yükümüzü çekemiyor, ona korona bulaştıralım." dediğini iddia etmişti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden sanık Uğur Biroğlu, annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemişti. Bunun üzerine Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adrese giden ekipler, burada Mesut Biroğlu ve annesi Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık tutuklanırken, Şükran Biroğlu'nun bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan raporda, Şükran Biroğlu'nun boğularak ve bıçaklanarak, Mesut Biroğlu'nun ise bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.

(AA)

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cinayet
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