Yemek yerken izleyecek video bulamayanlara! YouTube’un en eğlenceli hesapları

1. Murat Soner

Türkiye'nin dizi ve film dünyasını izleyip de içten içe söylenmeyen kalmadıysa Murat Soner senin ekran sesin olabilir. Kimi zaman yerli dizilerin klişelerini tiye alıyor kimi zaman sinema sektörüne çok ince ama yerinde dokundurmalar yapıyor. Alaycı dili, mükemmel montajları ve araya sıkıştırdığı esprileriyle her videosuyla izleyici içine çekiyor.

2. Noluyo Ya ¿

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı Albayram'ın vlog, eğlence, seyahat ve yemek videolarıyla dolu bu kanalı günlük gülme kotanı doldurur türden. Komik yorumları ve yaratıcı kelime oyunlarıyla herkesi eğlendiren “Noluyo Ya ¿” ile akşam yemeklerini hiç sıkılmadan yiyebilirsin!

3. Tepkikolik

Tepkikolik, viral videolara, sosyal medya olaylarına ve gündemdeki ilginç gelişmelere ekip halinde verdikleri tepkilerle izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren bir kanal. Mizahi ve doğal tepkilerle zenginleşen içerikleriyle yemek yerken keyifli bir izleme deneyimi arayanlar için birebir.

4. MrBeast

YouTube’un en büyük prodüksiyonlarından birini tek başına yöneten MrBeast, gerçekten "ne izlesem?" krizlerine tek başına çözüm oluyor. Devasa ödüllü yarışmalar, binlerce kişinin katıldığı oyunlar ve inanılmaz bağışlarla dolu içerikleriyle yemek yerken sıkılman mümkün değil. Hep yüksek tempolu olmasıyla ve dinamik kurgularıyla her an “Acaba kim kazanacak?” heyecanını yaşamamak elde değil!

5. Pqueen

Pqueen’in videolarını izlerken sanki masanın diğer ucunda o varmış gibi hissediyorsun. Canlı yayınlarından gelen o doğallık, her videoda hissediliyor. Bol bol kahkaha attıran bazen de durup düşündüren sohbetleriyle gerçekten samimi bir izleme deneyimi sunan Pqueen, özellikle tek başına yemek yerken izlemek için ideal; hem sohbetin bir parçası gibi hissediyorsun hem de o yalnızlık duygusunu tamamen siliyor.

6. Barış Özcan

Barış Özcan'ın her videosu mini bir TED konuşması gibi; yaratıcı konular, etkileyici görseller ve derinlemesine analizlerle dolu. Sanat, teknoloji, felsefe ve bilim gibi konuları öyle sade ve akıcı bir dille anlatıyor ki yalnız yemek yerken izlemek, ekran başındaki sessizliği kaliteli bilgiyle doldurmanın en iyi yolu.

7. Orkun Işıtmak

YouTube’un ilk dönemlerinden bu yana izleyicisini şaşırtmayı sürdüren Orkun Işıtmak, enerjisi hiç düşmeyen içerikleriyle adeta bir arkadaş gibi hissettiriyor. Absürt yarışmalar ve bol aksiyonlu videolarıyla izleyeni anında içine çekiyor. O kadar sürükleyici ki bazen yemeğin bitmiş mi bitmemiş mi anlamıyorsun bile!

8. Literat

Fizikten tarihe, biyolojiden mitolojiye kadar her videosuyla hem eğlendiren hem de öğreten Literat, öğrenmenin en eğlenceli yollarını alanında uzman profesyoneller aracılığıyla izleyicilerine sunan bir kanal. İlgi çekici şekilde ele alınan her konu gündelik dilde, sade ama zekice kurgulanmış. Yemek yerken hem rahatlayıp hem de bir şeyler öğrenmek istiyorsan, çok iyi bir tercih.

9. Meryem Can

Genelde deneyim odaklı videolar çeken Meryem Can'ın videoları sosyal medyada viral olan ve merak edilen pek çok unsuru barındırıyor: ürün karşılaştırmaları, meydan okumaları, seyahat vlogları… Özellikle evde “ne yesem” diye düşünürken bir de “ne izlesem” arayışına girdiysen bu kanal kararını kolaylaştıracaktır!

10. Çakal Lezzetler

Yemek yerken yemek videosu izlemeyi sevenler için önereceğimiz bu kanal, sokak lezzetlerinin cazibesini, samimi anlatımı ve büyük bir yemek tutkusunu içinde barındırıyor… Çakal Lezzetler'in yerel tatlardan dünya mutfağının sayılı tariflerine kadar hepsini ev ve markette kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle en basit nasıl yapılabileceğini anlatan videolarını izlerken “Bunu denemeliyim!” demeden duramıyorsun!

11. Alper Rende

Eğlenceli videolar, bol kahkahalı meydan okumalar ve tam gençlik enerjisiyle dolu bir kanal arıyorsan Alper Rende sana göre. İçerikler genelde dinamik, hızlı tempolu ve içinde her zaman bir doz aksiyon barındırıyor. Yemek yerken enerji arıyorsan, izlerken sende de “Keşke ben de orada olsaydım.” hissi yaratan bu kanala bir göz atabilirsin.

12. OMNIBUS

Toplumsal olaylar, felsefe, psikoloji, tarih… Her biri gündelik hayatla iç içe ama her zaman üstünden geçip gittiğimiz konular. OMNIBUS da isminin hakkını veren; kültür, tarih, teknoloji ve toplumsal meseleleri ele alan, kapsamlı bir içerik evreni sunuyor. Her şeye dair olan bu kanalda konular özenle seçiliyor, derinlemesine araştırılıyor ve izleyiciye sade ama etkileyici bir dille sunuluyor. Sanki biri karşına oturmuş ve sana çok uzun zamandır düşündüğü bir şeyi anlatıyor gibi.