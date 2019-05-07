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Yemekte Denge Eğitim Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Adana'da, Sabri Ülker Vakfının Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği projenin, veli buluşması etkinliği yapıldı

Adana'da, Sabri Ülker Vakfının Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında veliler bilgilendirildi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler ile uzman psikoterapist ve pedagog Soner Koşan, 7-10 yaş arasında çocukları bulunan velilerle buluştu.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, yaptığı konuşmada, öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından en kapsamlı eğitim programı olan proje çerçevesinde ebeveynlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Mutuş, 6 milyonu aşkın çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşmayı başardıklarını vurgulayarak "Projemizin yeni ayağı olan 'veli buluşmaları' ile amacımız ebeveynlerin bilgilerini güncelleyerek ve merak ettikleri konularda onları aydınlatarak çocuklarına daha faydalı olabilmelerine katkı sağlamak. Bundan sonra da projemizi yeniliklerle zenginleştirmeye devam ederek daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandıracağız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Besler de çocukluk döneminde ortaya çıkan şişmanlığın ileri yaşlarda kalp ve damar hastalıkları, diyabet, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa neden olabileceğini dile getirdi

Uzman psikoterapist-pedagog Koşan da 7 ile 10 yaş aralığındaki çocukların gelişiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgi verdi.

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