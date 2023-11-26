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  4. Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! Kaptanı ve 4. kaptanı Türk

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! Kaptanı ve 4. kaptanı Türk

26.11.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir geminin kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi. Gemide 2 Türk mürettebatın da bulunduğu açıklandı.

Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı! Kaptanı ve 4. kaptanı Türk

Yemen'de 2 Türk mürettebatın da bulunduğu İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı. İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise geminin alıkonulduğunu teyit etti.

Yetkili, kaçırılan "Central Park" adlı geminin İsrailli Zodiac Maritime Şirketine ait olduğunu ve yaklaşık 20 bin ton petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada ise tankerin fosforik asit yüklü olduğu belirtildi. Açıklamada, olayın bir korsanlık eylemi olduğu ifade edildi.

KAPTANI VE 4. KAPTANI TÜRK

Kaptanı ve 4. kaptanı Türk olan gemide, çokuluslu 22 personel bulunduğu, önceliğin onların güvenliği olduğu belirtildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise gemide görev yapan Türk mürettebatın Aydın Hasırcı (kaptan) ve Okan Yüksel (4. kaptan) olduğu belirtildi.

Geçen hafta da Kızıldeniz'de bir kargo gemisi Husiler tarafından kaçırılmıştı.

(AA)

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Yemen gemi
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