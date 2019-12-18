Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Temsilcisi Stockholm Anlaşması'nı görüştü

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile siyasi gelişmeleri ve İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl imzalanan anlaşmayı görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hadrami ile Griffiths Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen hükümetinin tutumunun, sürdürülebilir ve kapsamlı barıştan yana olduğunu ifade eden Hadrami, barışa giden yola BM ara buluculuğuyla ulaşılabileceğini belirtti.

Husilerin Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmemesinin, "barışı istemedikleri ve bu konuda ciddi olmadıkları" anlamı taşıdığını vurgulayan Yemenli Bakan, anlaşmaya bağlı kalınması için sahada somut adımlar atılması, Husilerin Hudeyde kenti ve limanlarından çekilmesi için baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

Hadrami, Hudeyde'de Stockholm Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin muhtemel barış görüşmeleri için anahtar niteliğinde olduğunu dile getirdi.

BM Temsilcisi Griffiths ise Yemen'de sürdürülebilir ve kapsamlı barışı sağlamak için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.