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Yemen hükümet güçleri Aden'de kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Yemen hükümet güçleri Aden'de kontrolü sağladı

ADEN (AA) - Yemen'de meşru yönetime bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin ele geçirdiği, ülkenin geçici başkenti Aden'de denetimi yeniden sağladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Aden'de kontrolü sağladığını duyurdu.

İryani açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri, geçici başkent Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresindeki bölgelerde kontrolü tamamen sağladı." ifadelerini kullandı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meşru yönetimin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de kontrolü yeniden sağlamasının tüm Yemenlilerin zaferi olduğunu belirtti.

Yemen hükümet güçleri, bugün ülkenin güney bölgesinde kapsamlı bir ilerleme kaydetmiş, Şebve'nin ardından Ebyen'de de denetimi tamamen ele geçirmişti.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı. Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Muammer el-İryani Yemen

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