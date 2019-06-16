Yemen hükümeti ve BM Temsilcisi Griffiths arasındaki kriz

Yemen hükümeti ise bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, Griffiths'in Husilerle "içten içe bir dayanışma halinde olduğu" suçlamasında bulundu.

Griffiths ayrıca, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla da itham ediliyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti tarafından uzun süredir ağır suçlamalara maruz kalan BM Özel Temsilcisi Griffiths, alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edememek ve bu konuda yeterli olmamakla eleştiriliyor.

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, 16 aydır Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi görevini yürüten İngiliz diplomat Martin Griffiths'i, Husilerin yanında yer alıp sahada herhangi bir ilerleme kaydetmemekle suçluyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Griffiths'in, Stockholm Anlaşması'yla ilgili cumhurbaşkanlığının taleplerini defalarca görmezden geldiğini ve Hadi'nin zayıf olduğunu ve onun üzerinden istediği adımı atacağını düşündüğünü söyledi.

Yemen hükümeti, Stockholm Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasında herhangi bir ilerleme kaydetmekte başarısız gördükleri Griffiths'in daha önceki BM temsilcilerinin aksine "fonksiyonel anlamda başarı elde etme çabasıyla anlaşma üzerinde aldatmacalara başvurduğunu" düşünüyor.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de yapılan istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

"Hadi, önceki toplantılarda Griffiths ile konuştu, Hudeyde'de atılacak adımların Stockholm Anlaşması'nın hükümlerine göre yapılması gerektiğini aksi takdirde kabul edilemez olduğunu belirtti." diyen kaynak, Griffiths'in cumhurbaşkanlığın taleplerini ciddiye almadığını ve anlaşmanın ilk aşamasının göstermelik uygulanmasına öncelik verdiğini ancak başarısız olduğunu kaydetti.

Hadi, mayıs ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, Griffiths'in, Husilerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmesini öngören 2216 sayılı BM kararına karşı olumsuz tutum sergilediğini ifade etti.

Hadi mektubunda, Griffiths'in, Hudeyde'deki uluslararası yönetim şeklinin desteklenmesi için Husilerle uzlaşmaya vardığını ve bunun Yemen'in egemenliğine yapılmış açık bir ihlal olduğunu bildirdi.

Guterres'ten Griffiths'in ihlallerini incelemesini isteyen Hadi, bu ihlaller durmadığı sürece Griffiths'in görevine devam etmesine müsaade edilmeyeceğini aktardı.

BM kaynaklarına göre, Griffiths bu aşamada istifa etmeyi düşünürken yardımcılarından da Riyad'a bir ziyaret gerçekleştirmesi ve Hadi ile görüşmesi tavsiyesi geldi.