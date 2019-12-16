Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne "Riyad Anlaşması'nı engelleme" suçlaması

RİYAD (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Geçiş Konseyini, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına engel olmakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Hadrami, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerinin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) büyükelçileri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki Riyad Anlaşması'nın uygulanma süreci başta olmak üzere Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca hükümetin söz konusu anlaşma çerçevesinde attığı adımlar ile anlaşmanın daha hızlı uygulanması önündeki engellere değinildi.

Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin prosedür ve düzenlemeleri takip etmek için ortak iki ekibin bulunduğuna işaret eden Bakan Hadrami şunları söyledi:

"Maalesef, Güney Geçiş Konseyinin anlaşmanın uygulanması ve saha ekibinin çalışmaları önüne koyduğu bazı engeller var. Ayrıca anlaşmada ve eklerinde belirtilen askeri ve güvenlik düzenlemelerinin ilerlemesini engelleyen bazı gelişmeler ve ihlaller de mevcut."