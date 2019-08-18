Yemen Ulaştırma Bakanlığı da Aden'deki faaliyetlerini durdurdu

ADEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve "silahlı ayaklanma" şeklinde nitelendirilen olaylar nedeniyle geçici başkent Aden'deki çalışmalarını askıya aldı.

Ulaştırma Bakanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede, "Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'nin talimatı üzerine, geçici başkent Aden'de Güney Geçiş Konseyi tarafından gerçekleştirilen darbenin oluşturduğu şartlar nedeniyle bakanlığın çalışmalarının bugünden itibaren askıya alındığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geneldege, bakanlığın Güney Geçiş Konseyi milisleri tarafından basıldığı ve milislerin halen bakanlıkta bulundukları belirtildi.

Yemen İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları da Aden'deki çalışmalarını durduğunu açıklamıştı.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

