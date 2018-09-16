Yemen Yerel Yönetim Bakanından Türkiye'ye övgü

ADEN (AA) - Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurragıp Fetih, Türkiye'nin Yemen'e her alanda verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Fetih, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Sana Büyükelçisi Levent Eler ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye'nin Yemen'de istikrarın tesisi ve insani yardımlar kapsamında verdiği destek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılayı'nın yürüttüğü yardım faaliyetleri ele alındı.
Yemen Yüksek Yardım Komitesi'nin başkanlığını da yürüten Fetih, Türkiye'nin Yemen'e her alanda verdiği destekten övgüyle söz etti, bunun, Yemen halkı ve yönetimi tarafından takdirle karşılandığını belirtti.
Büyükelçi Eler de Türkiye'nin, Yemen halkına yardım için yapılan tüm projelerde Yüksek Yardım Komitesi ile "tam koordinasyona" hazır olduğunu ve tüm alanlarda Yemen'e destek vermeye devam edeceğini bildirdi.
Türkiye, ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı, altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok kentinde uzun süredir TİKA ve Türk Kızılayı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri yürütüyor.
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