"BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths doğrudan talimat vermeden, Yemen hükümetiyle önceden anlaşmadan, koordine kurmadan ve onayını almadan yapılmaması gereken bu sorumsuz uygulamaları reddediyoruz. Hükümet, egemenliğini, bağımsızlığını ve anayasal görevlerini yerine getirmeyi garanti altına almak için gerekli tüm yasal önlemleri alacak ve haklarının ihlal edilmesine izin vermeyecektir."

Mektubunda, "BM görevlilerinin, BM Soruşturma ve Teftiş Mekanizması'nın El-Hudeyde limanlarında çalışmalara başlamasını görüşmek üzere geçen cumartesi günü Sana'da Husilerle toplantı düzenlediğini" hatırlatan Yemani, şu ifadeleri kullandı:

Yemen Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepkisini ifade etmek üzere mektup gönderdi.

ADEN (AA) - Yemen yönetimi, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait ateşkesi denetleme mekanizması ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofis müdürünün Husi yetkililerle görüşmesini "yetkiyi aşma" olarak niteledi.

Yemani, "ateşkesi denetleme mekanizmasına verilen yetkilerin, onlara Yemen hükümetinin otoritesinin dışına çıkma ya da Yemen topraklarının birliğine, egemenliğine ve bağımsızlığına saldırma yetkisi vermediğini" vurguladı.

BM'nin Hudeyde, Es-Salif ve Ras İsa limanlarındaki rolünün Hudeyde Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlanmasına ve Husilerin çekilmesine bağlı olduğunu belirten Yemani, Hudeyde Anlaşması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında herhangi bir ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

Merkezi Cibuti'de bulunan BM mekanizması, ticari malların ve hizmetlerin Yemen'e ulaşmasını kolaylaştırmak için Mayıs 2016'da göreve başlamıştı.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

