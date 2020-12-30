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Yemen'de Aden Havalimanı'na saldırı oldu, 'ölü ve yaralılar var'

30.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Yemen'de Aden Havalimanı'na saldırı oldu, 'ölü ve yaralılar var'

Yemen'de yeni göreve gelen hükümeti Suudi Arabistan'dan taşıyan uçak Aden havalimanına iniş yaptıktan sonra patlamalar olduğu bildirildi.

Yemen'de yeni göreve gelen hükümeti Suudi Arabistan'dan taşıyan uçak Aden Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra patlamalar olduğu bildirildi.

Aden al-Ghad haber sitesi, patlamalarda çok sayıda kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Başbakan Maeen Abdulmalik Saeed'in de aralarında bulunduğu kabine üyeleri cumhurbaşkanlığı sarayına götürüldü.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin geçici merkezi Aden'de bulunuyor.

Yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçler ile ayrılıkçı Güney Geçici Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları giderme çabasıyla kuruldu.

Aslında iki taraf, ülkenin kuzey batısını ve başkent San'a'yı kontrol altında bulunduran Şii Husi hareketine karşı savaşta müttefik konumunda.

Aden

Al-Hadath kanalının canlı yayını sırasında meydana gelen ilk patlama, hükümet yetkilileri uçaktan inerken oldu.

Terminalden yoğun dumanların yükseldiği ve güvenlik grevlilerini, yetkililerin ve yüzlerce izleyicinin kaçıştığı görüldü.

Ardından silah seslerinin duyulduğu ve daha küçük patlamalar olduğu bildirildi. Bazı medya kanalları ise havan mermilerinin ve İHA'ların binaya isabet etmesinden söz etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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