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Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 03:10 | Son Güncelleme

Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ve meşru hükümete bağlılığını ilan eden "Nuhba (Seçkin) Şebvaniyye" güçlerinden bir grubun ulusal orduya dahil edilmesine karar verildi.

Hükümete ait haber ajansı SABA'ya göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Şebve ilinin merkezi Atak ilçesindeki güvenlik komitesi toplantısında, dün mevzilerinden çekilerek hükümete bağlılığını açıklayan Nuhba Şebvaniyye güçlerinden bir grubun ordu bünyesine alınması yönünde talimat verdi.

Abdulmelik ayrıca, ilde güvenlik ve istikrarın sağlanması için il yerel yönetim birimleriyle koordinasyon içinde bir güvenlik planı hazırlanmasını istedi.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, geçen hafta perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahaledeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nuhba Şebvaniyye ordu Yemen

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