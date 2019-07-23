Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller

ADEN (AA) - Yemen'de bu yılın ilk 6 ayında basın özgürlüğüyle ilgili 62 ihlal tespit edildi.

Yemenli Gazeteciler Sendikası tarafından yayımlanan raporda, bu yılın ilk yarısında ülkedeki durumun basın ve medya özgürlüğü açısından "tehlikeli ve karmaşık" olduğu belirtildi.

Mağdurların öldürme, saldırı, tehdit, işkence, haber sitelerinin engellenmesi, gazetecilerin ekipmanlarına el konulması, yargılanması ve terörize edilmesi gibi ihlallere maruz kaldığı ifade edilen raporda, bu ihlallerden 2'sinin ölüm, 12'sinin işkence, 12'sinin saldırı ve 8'inin kaçırma vakası olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca söz konusu ihlallerin 39'unu Husilerin, 15'ini hükümet güçlerinin, 6'sını belirtilmeyen bir tarafın, 2'sini Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

