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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma perşembe günü imzalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:18 | Son Güncelleme

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma perşembe günü imzalanacak

İSTANBUL (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanacağı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı müzakere heyeti üyesi bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın gözetiminde ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda perşembe günü Riyad'da imzalanacağını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen heyet üyesi, imza töreni için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Yerel kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma; "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen diyalog konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeler içeriyor.

Anlaşmada, "askeri konulara" ilişkin ise şu maddeler yer alıyor:

"Tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat bir hükümet kurulacak."

- Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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