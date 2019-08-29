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Yemen’de Husi saldırılarında 36 asker öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin Aden’deki askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 36 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Husilerin Aden’de yapılan askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirdiği füze ve drone saldırılarında 36 kişinin hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin Aden’deki askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 36 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Husilerin Aden’de yapılan askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirdiği füze ve drone saldırılarında 36 kişinin hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, Husilerle savaşan batı destekli koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri destekli Yemen Emniyet Kuvvetlerine ait bir askeri kampta patlama meydana geldiğini, patlamadan kurtulan askerlerin yaralılara yardım etmeye başladığını söyledi.
Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik Saeed ve Suudi Arabistan’ın Yemen elçisi, İran’ı askeri kamptaki saldırıların ve patlayıcı yüklü bir araçla bir polis karakolunda gerçekleştirilen ayrı bir patlamanın arkasında olmakla suçladı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, 13 polis memurunun öldüğü söylendi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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