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Yemen'de Suudi Arabistanlı 6 mayın imha uzmanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:00 | Son Güncelleme

Yemen'de Suudi Arabistanlı 6 mayın imha uzmanı öldü

RİYAD (AA) - Yemen'nin güneybatısındaki Taiz kentinde bir mayın deposunda meydana gelen patlamada Suudi Arabistanlı 6 mayın imha uzmanının öldüğü bildirildi.

Yemen'de Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Taiz kentinin Muha ilçesinde bulunan mayın deposunda meydana gelen büyük patlama sonucu MASAM'ın 26 ve 30'uncu ekibinde görev yapan 6 mayın imha uzmanı hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Olayda şoför olarak görev yapan bir kişinin de ağır yaralandığı belirtilerek, patlamanın mayınların imha edilmek üzere toplandığı sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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