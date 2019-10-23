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Yemen'deki çatışmalarda 25 Husi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 22:34 | Son Güncelleme

Yemen'deki çatışmalarda 25 Husi öldü

HACCE (AA) - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 25 Husi öldü.

Yemen ordusuna ait 5'inci Askeri Bölge Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husiler, ülkenin kuzeyindeki Abs ve Hacce vilayetleriyle, batıdaki Et-Tine bölgesine saldırı girişiminde bulundu.

Saldırının ardından çıkan çatışmalarda 25 Husi militanın öldüğü, çok sayıda militanın yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

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