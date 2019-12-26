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  4. Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini 11 petrol tankerini alıkoymakla suçladı

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini 11 petrol tankerini alıkoymakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini 11 petrol tankerini alıkoymakla suçladı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini 11 petrol tankerini alıkoymakla suçladı.

Husilerin işlettiği petrol şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'den (BM) gerekli izni almasına rağmen 11 petrol tankerine koalisyon güçlerince el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol tankerlerinin, Suudi Arabistan'ın Cazan Limanı'nda kasıtlı olarak tutulduğu ve Hudeyde Limanı'na girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen

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