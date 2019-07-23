Yemen'deki savaşın en ağır faturasını çocuklar ödüyor

ADEN (AA) - ŞÜKRİ HÜSEYİN - Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın en ağır faturasını ödeyenlerin başında çocuklar geliyor. Ülkedeki taraflar arasında tırmanan gerilimin masum kurbanları çocuklar, çatışmalarda aldıkları yaraların bedenlerinde bıraktığı kalıcı hasarlarla savaşın acı yüzünü diğer nesillere de taşıyan adeta canlı bir delil niteliğinde. Ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde yaşayan Hedil Mahmud Abdulvasi (13) Yemen'deki iç savaş mağduru çocuklardan yalnızca biri. Yemenli küçük kız, anlam veremediği çatışmalarda hayatının yönünü tamamen değiştiren anı AA muhabirine anlattı. El-Arari köyündeki evlerinin önünde her zamanki gibi oyun oynadığını söyleyen Abdulvasi, güzel bir tabiatı olan köylerinde en sevdiği uğraşın ağaca tırmanmak olduğunu ifade etti. Abdulvasi, ellerini kaybetmesine neden olan saldırı gününü şöyle anlattı: "2017 yılının Nisan ayıydı. Evimizin yakınlarındaki bir ağaca tırmanmıştım. Bir anda Husilerin attığı bir füze, bulunduğum alana düştü. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. İki elim de sargılıydı."

Yemenli küçük Abdulvasi, ellerini kaybettiğini annesinden öğrendiğini belirterek, "Bu duruma çok şaşırdım, neler olduğunu önce anlayamadım. Resim yapmak ve yazı yazmak en büyük tutkumdu. Artık, boyalar, kağıt ve kalemler bir daha dönmemek üzere hayatımdan çıkıp gitti." ifadesini kullandı. Dayı Taha Heza Muhammed de yeğeninin yaşadığı travmaya rağmen dirayetli bir tutum sergilediğini söyledi. Muhammed, yeğeninin ayak parmakları ya da dişlerini kullanarak yazı yazmaya çalıştığını bunun için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi. - "Medyaya malzeme yapılmak bizi rahatsız etti" Tedavi sürecine başlanmasına dair ise dayı Muhammed, ilk olarak yeğeni ile Yemenli 2 çocuğun İsviçre'de tedavisi için bir organizasyon yapıldığını, tedavi masraflarını bir örgütün üstlendiğini söyledi. Cenevre'ye Kahire üzerinden geçilmesine karar verildiğini aktaran Muhammed, Kahire'ye ulaştıklarında, söz konusu yardım kuruluşunun, bir basın toplantısı düzenleyeceği ve kendilerine de bu toplantıya katılmalarının zorunlu olduğunun iletildiğini söyledi.