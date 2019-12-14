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Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:20 | Son Güncelleme

Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü

SADA (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırı yakınındaki Sada kentine bağlı Razih ilçesinde Husilerle girilen çatışmada 18 Husi militanının öldürüldüğünü, 27'sinin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" haber sitesine göre, Husi militanlar, 2 ay önce kaybettikleri Beni Muin ve Cebel el-Eznab bölgelerine sızmaya çalıştı. Hükümet güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada18 Husi militan öldü, 27'si yaralandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
18 Husi militanı Sada Yemen

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