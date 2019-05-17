Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 45 Husi öldürüldü

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda Husilerden 45 kişi öldü.

Yemen ordusundaki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, Marib kentine bağlı Sarvah ilçesinde orduya ait bazı noktalara saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Husilerden 45 kişinin öldüğü, hükümet güçlerinden de ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Hükümet güçlerinin verdiği kayba ilişkin herhangi bir sayı belirtilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

