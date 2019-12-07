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Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu

ADEN (AA) - Yemen'in Sokotra Adası'nda 4 gündür etkili olan Pavan Fırtınası, evlerde ve yollarda büyük çaplı hasara yol açtı.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın Sokotra Adası'nı vurmaya devam ettiğini, şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve rüzgarla birlikte tropikal alçak basınca dönüşmeye başladığını söyledi.

Adada 4 günden beri devam eden şiddetli yağışların, sellere neden olduğunu ve son 24 saatte şiddetini daha da artırdığını aktaran Kefayin, yağmur ve selden dolayı kaya parçalarının kaydığını, yollar, evler ve halka hizmet sunulan tesislerde büyük çaplı hasar meydana geldiğini vurguladı.

Kefayin, bazı evlerin yıkıldığını, çiftliklerin ve hayvanların zarar gördüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ancak herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığını belirtti.

Hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve adadaki yerel yönetimle iletişim halinde olduğunu kaydeden Kefayin, söz konusu bölgede barınak malzemeleri ve yardım eşyalarına ciddi ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Pavan Fırtınası Sokotra Adası Yemen

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