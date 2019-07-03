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Yemen'in Taiz kentinde 2019'un ilk yarısında 63 kişi koleradan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

Yemen'in Taiz kentinde 2019'un ilk yarısında 63 kişi koleradan öldü

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bu yılın ilk yarısında 63 kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Taiz kentindeki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk yarısında Taiz'de 22 bin 200 akut sulu ishal ve kolera vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarih aralığında kentteki salgın nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Taiz Yemen

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