Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 30 Husi militanı öldü

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda 30 militan öldü.

Yemen ordusundan 4'üncü Bölge Sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçleri ve onlara bağlı silahlı milislerin bugün Husilere yönelik Taiz'de başlattığı operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Operasyon kapsamında 30 militanın öldürüldüğünü, 6'sının esir alındığını söyleyen Nakib, kentteki bazı stratejik noktaların da Husilerden geri alındığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

