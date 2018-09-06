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Yemenli ve ABD'li askeri yetkililer Aden'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 02:26 | Son Güncelleme

Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Tahir el-Akili ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel görüştü

ADEN (AA) - Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Tahir el-Akili, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih ez-Zindani ve Askeri Operasyonlar Heyeti Başkanı Tümgeneral Nasır Barvis'in de katıldığı görüşmede, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve özel güçlerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Votel ile Akili'nin görüşmesinde ayrıca, terörist gruplar ve kaçakçılıkla mücadele için alınan tedbirler, Yemen'deki son durum ve hükümetin devlet otoritesini yeniden sağlama çalışması konuları değerlendirildi.

Akili, Yemen silahlı kuvvetlerinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Husilerin elindeki diğer bölgeleri de geri almak için ilerleyişini sürdürdüğünü vurguladı ve Yemen'in terörist grupların hareket noktası değil uluslararası barış ve güvenin bir parçası olacağını kaydetti.

General Votel ise ülkesinin, Yemen'deki meşru hükümeti desteklediğini ve ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren ABD 5. filosuna bağlı güçler, geçen hafta, 3 silah kaçakçısını Yemen sahil güvenlik güçlerine teslim etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Joseph Votel Tahir el-Akili Yemen

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