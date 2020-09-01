Yengeç Burcu Eylül 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay 6 Eylülde Venüs Aslan burcunda ilerlemeye başlayarak ayın tamamında burada hareket ediyor. Bu transitin etkileriyle para konularında artış ve bereket yaşarken, parayı kendinize çekeceğiniz, keyfi ve keyifli harcamalar yapacağınız bir dönemde olacaksınız. Yaşamdaki başarılarınız ve kazançlarınızla özgüven artış gösterirken, isteklerinizi elde etmeye odaklanacak daha hırslı olacaksınız. Eğitim, seyahat ve yasal konular için ödemeler yapabilirsiniz.
5 Eylülde Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu transit boyunca yaşamınızı gözden geçirebilir, kendinizi geliştirmeye, hayatınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Ailenizle ve yakın çevrenizle daha yakın bir ilişkide olabilirsiniz. Hassasiyetinizi arttıracak bu transitle alınganlıklara daha kolay kapılabilirsiniz.
22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerleyecek. Bu tarihe kadar her konu ve durum üzerine daha detaylı düşünebilir, sorgulayıcı olabilirsiniz. Zihin varsayımlar üretebilir, güzel yanı ise daha yaratıcı çalışacağı için yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilir, geniş kitlelere hitap edecek yazılar yazabilirsiniz. Okumak ve yazmak bu süreçte daha iyi gelecek. Duygu ve düşüncelerinizi ise daha cesur bir şekilde karşınızdakilere ifade edebilirsiniz. 11 Eylül civarında hayaller ve gerçekler ayrılabilir. Bir gerçeği görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde ayrılık olabilir. Geleceğe dair tasarı ve planları hayata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.
22 Eylül'den itibaren Güneş Terazi burcunda ilerleyerek ayın geri kalanında aile ilişkilerini, evle ilgili konuları gündeminize taşıyacak. Süreç içinde aileden, eşten maddi destekler görebilirsiniz. Kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz, taşınmaz mal alım-satımları gerçekleşebilir.
9 Eylülde retroya başlayan ve ay boyunca retro olacak Mars'ın etkileriyle öfke kontrol problemlerine dikkat etmeli, fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Dürtüsel davranarak hatalar yapabilir, özellikle ilişkilerde pişman olacağınız hamlelerde bulunabilirsiniz. Karşınızdakilere yaklaşımınız değişirken, bencil ve aceleci olmaktan kaçınmalısınız. Bu süreçte ilişkiler kafa karıştırıcı olabilir. Sorunları çözerek ilişkinizi sağlamlaştırabileceğiniz bu süreçte, tahammülsüzlükle yaklaşmak ilişkilerin bitişini getirebilir. Fakat retro boyunca yaşanan bitişler, sonrasında tekrar karşılaşma ve birleşmeyi getirebilir. Geçmişten dönüşler alabileceğiniz bu dönemde, beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Daha önce kendini gizleyen kişiler bu dönemde duygularını size açabilir.
Astrolog Merve Rençber
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