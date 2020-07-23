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Yengeç yeni ayı geldi çattı! Günlük hayatımızda nelerin değişeceğini ünlü astrolog açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Astrolojiyle ilgilenenler, ben burçlara inanmıyorum ama yine de okurum diyenler buraya! Ayın 20'sinde meydana gelen Yengeç burcundaki yeni ay ile birlikte hayatımıza girecek pek çok değişiklik ve bizi bekleyen bazı serüvenler bu yazıda. İşte her burç için Yengeç yeni ayının etkisiyle burçları etkileyecek olan bazı değişiklikler...

Yengeç yeni ayı geldi çattı! Günlük hayatımızda nelerin değişeceğini ünlü astrolog açıkladı...

İçindekiler

  • KOÇ
  • BOĞA
  • İKİZLER
  • YENGEÇ
  • ASLAN
  • BAŞAK
  • TERAZİ
  • AKREP
  • YAY
  • OĞLAK
  • KOVA
  • BALIK

20 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay meydana geldi. Yeni ay, yeni başlangıçları temsil eder. Ancak bu yeni ay Satürn'le sert bir açı yaptığından dolayı yapacak olduğunuz başlangıçların zorlu olacağını söyleyebiliriz. Yengeç anaçlığın burcudur. Satürn ise olgunluğun gezegenidir. Bundan dolayı özellikle önümüzdeki 15 gün yaşamımızda bazı engeller olacaktır.

Daha önce de Oğlak burcunda meydana gelen Satürn retrosu, bizlere 2 yıldır neleri erteleyip yarım bıraktıysak bunları tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Yıl bitmeden tamamlamamız gereken işleri bitirdiğimizde geçmişten gelen konularda karşılaşacağımız problemlerin önlemini erkenden alacağız.

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KOÇ

Kariyerinizle ilgili konular bu dönemde ön plana çıkıyor. Kariyer konusunun yanı sıra ailenizde sizi yoran, üzerinizde otorite kuran büyüklerinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

BOĞA

Eğitim konularında ve ticari konularda bazı yenilikler bu dönemde söz konusu. Çevrenizde ayrılma, taşınma gibi durumlar yaşayabilecek olan yakınlarınız olabilir. Bu durum sizi yorabilir.

İKİZLER

Finansal anlamda zor bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemde beklenmedik ani borçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklenmedik harcamaların yol açacağı bu duruma karşı hazırlıklı olmalısınız.

YENGEÇ

Sağlık konusunda özellikle bu dönemde hem kendinize hem ebeveynlerinize önem göstermeniz gerekiyor. Yakın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken konular olabilir.

ASLAN

Önümüzdeki 15 gün kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza etki edecek kronik rahatsızlıklarınız varsa bu konuda dikkatli olmanız konusunda sizi uyaralım.

BAŞAK

Yengeç yeni ayında size hedeflerinize yönelik yeni iş gözüküyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların çözüme kavuşacağı bir döneme giriyorsunuz.

TERAZİ

Kariyer ve meslek hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Özellikle yaşça büyük bireylerle ilgili sorumluluklar ve kayıplar bu dönemde olabilir. Bir şey alıp satmak, evlenmek ve boşanmak gibi kararlar alabilirsiniz.

AKREP

Hukuksal işleriniz konusunda bir tamamlanma söz konusu. Kariyer konusunda otorite kaynağı üzerinize bir baskı kurabilir. Eğitim ve akademik anlamda bazı sorumluluklar alabilirsiniz.

YAY

Maddi konularda özellikle bu dönemde dikkatli olmanız gerekiyor. Ailenizi ve sizi zorlayacak herhangi bir sağlık durumu konusunda da dikkatli olmalısınız.

OĞLAK

İkili ilişkilerde ilişkiyi bir tık daha resmileştirme veya bitirme kararları alınabilir. Bazı sağlık sorunlarıyla çevreniz veya siz karşı karşıya kalabilirsiniz.

KOVA

Bu dönemde çalışma hayatınızda belli başlı değişiklikler söz konusu. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza oldukça dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyoruz.

BALIK

Aşk hayatınızla ilgili konular gündemde. Bu dönem bir hamilelik haberi alabilirsiniz.

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