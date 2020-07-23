Yengeç yeni ayı geldi çattı! Günlük hayatımızda nelerin değişeceğini ünlü astrolog açıkladı...

20 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay meydana geldi. Yeni ay, yeni başlangıçları temsil eder. Ancak bu yeni ay Satürn'le sert bir açı yaptığından dolayı yapacak olduğunuz başlangıçların zorlu olacağını söyleyebiliriz. Yengeç anaçlığın burcudur. Satürn ise olgunluğun gezegenidir. Bundan dolayı özellikle önümüzdeki 15 gün yaşamımızda bazı engeller olacaktır.
Daha önce de Oğlak burcunda meydana gelen Satürn retrosu, bizlere 2 yıldır neleri erteleyip yarım bıraktıysak bunları tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Yıl bitmeden tamamlamamız gereken işleri bitirdiğimizde geçmişten gelen konularda karşılaşacağımız problemlerin önlemini erkenden alacağız.
Kariyerinizle ilgili konular bu dönemde ön plana çıkıyor. Kariyer konusunun yanı sıra ailenizde sizi yoran, üzerinizde otorite kuran büyüklerinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.
Eğitim konularında ve ticari konularda bazı yenilikler bu dönemde söz konusu. Çevrenizde ayrılma, taşınma gibi durumlar yaşayabilecek olan yakınlarınız olabilir. Bu durum sizi yorabilir.
Finansal anlamda zor bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemde beklenmedik ani borçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklenmedik harcamaların yol açacağı bu duruma karşı hazırlıklı olmalısınız.
Sağlık konusunda özellikle bu dönemde hem kendinize hem ebeveynlerinize önem göstermeniz gerekiyor. Yakın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken konular olabilir.
Önümüzdeki 15 gün kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza etki edecek kronik rahatsızlıklarınız varsa bu konuda dikkatli olmanız konusunda sizi uyaralım.
Yengeç yeni ayında size hedeflerinize yönelik yeni iş gözüküyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların çözüme kavuşacağı bir döneme giriyorsunuz.
Kariyer ve meslek hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Özellikle yaşça büyük bireylerle ilgili sorumluluklar ve kayıplar bu dönemde olabilir. Bir şey alıp satmak, evlenmek ve boşanmak gibi kararlar alabilirsiniz.
Hukuksal işleriniz konusunda bir tamamlanma söz konusu. Kariyer konusunda otorite kaynağı üzerinize bir baskı kurabilir. Eğitim ve akademik anlamda bazı sorumluluklar alabilirsiniz.
Maddi konularda özellikle bu dönemde dikkatli olmanız gerekiyor. Ailenizi ve sizi zorlayacak herhangi bir sağlık durumu konusunda da dikkatli olmalısınız.
İkili ilişkilerde ilişkiyi bir tık daha resmileştirme veya bitirme kararları alınabilir. Bazı sağlık sorunlarıyla çevreniz veya siz karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bu dönemde çalışma hayatınızda belli başlı değişiklikler söz konusu. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza oldukça dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyoruz.
Aşk hayatınızla ilgili konular gündemde. Bu dönem bir hamilelik haberi alabilirsiniz.
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