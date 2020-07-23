Yengeç yeni ayı geldi çattı! Günlük hayatımızda nelerin değişeceğini ünlü astrolog açıkladı...

20 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay meydana geldi. Yeni ay, yeni başlangıçları temsil eder. Ancak bu yeni ay Satürn'le sert bir açı yaptığından dolayı yapacak olduğunuz başlangıçların zorlu olacağını söyleyebiliriz. Yengeç anaçlığın burcudur. Satürn ise olgunluğun gezegenidir. Bundan dolayı özellikle önümüzdeki 15 gün yaşamımızda bazı engeller olacaktır.

Daha önce de Oğlak burcunda meydana gelen Satürn retrosu, bizlere 2 yıldır neleri erteleyip yarım bıraktıysak bunları tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Yıl bitmeden tamamlamamız gereken işleri bitirdiğimizde geçmişten gelen konularda karşılaşacağımız problemlerin önlemini erkenden alacağız.

KOÇ

Kariyerinizle ilgili konular bu dönemde ön plana çıkıyor. Kariyer konusunun yanı sıra ailenizde sizi yoran, üzerinizde otorite kuran büyüklerinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

BOĞA

Eğitim konularında ve ticari konularda bazı yenilikler bu dönemde söz konusu. Çevrenizde ayrılma, taşınma gibi durumlar yaşayabilecek olan yakınlarınız olabilir. Bu durum sizi yorabilir.