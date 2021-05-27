Yeni 2021 Renault Taliant Test | Symbol'e elveda!

Ön yüzde C şeklinde far grubu otomobilin bu benzerliğini destekleyen argümanlardan. Daha sportif kılınmak için keskin hatlar tamponlar modelde kullanılmış. Yan bölümde ise 15 ve 16 inç büyüklüğünde jant seçenekleri sunuluyor. Arka bölüme geçerken bagaj kapağının oldukça yüksekte durduğunu görüyoruz. Bu durum arka görüş alanının kısıtlanmasına sebep olmuş. Ancak artı olarak sunulan detay ise bagaj hacminin 628 litre olması. Yeni 2021 Renault Taliant bu hacim ile üst segmentte ki oyuncuları bile kıskandırıyor.
Renault Taliant, markanın her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan anlayışına uygun olarak hayat buldu. Taliant’ın iç mekân detayları, dış tasarımın dinamik kimliğiyle örtüşüyor. Konsoldaki otomatik klima dizaynı, kumanda tuşlarıyla uyum içinde konumlanıyor. Konsolun hemen üzerinde yer alan 8” dokunmatik multimedya ekranı modern unsurlardan biri olarak öne çıkarken, şık havalandırma ızgaraları ve iç mekânda kullanılan dekoratif malzemeler Taliant’ı B-Sedan segmentinin bir adım ötesine taşıyor. Rahat okunabilir gösterge paneli, LPG tankı doluluk bilgisi de dahil olmak üzere sunduğu birçok özellikle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon elektrik takviyeli olması sayesinde kullanıcıya yüksek bir sürüş konforu sunuyor. Ayarlanabilir koltukların yanı sıra 1364 mm arka sıra omuz mesafesi sunan Renault Taliant, arka koltukta seyahat eden yolculara 219 mm diz mesafesi sağlıyor. Ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, arka koltuklarda seyahat edenler için özellikle uzun yolculuklarda büyük konforlu bir deneyim vadediyor.
Ön ve arka kapı panelleri, orta konsol ve torpido gözünün yanı sıra kolçak altında da derin bir saklama alanı bulunan Renault Taliant, iç mekânda toplamda 21 litrelik bir depolama hacmi sağlıyor. 628 litrelik bagaj hacmi sunan model, bu alanda segment lideri olmanın yanı sıra, çoğu C Sedan modelinden daha fazla bagaj hacmi sunmasıyla dikkat çekiyor.
Joy 1.0 Sce 65 bg 179.900 ₺
Joy 1.0 Turbo 90 bg 193.900 ₺
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 204.900 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 212.900 ₺
Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 218.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 226.900 ₺
Joy Donanım
8" Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı,
Apple CarPlay 3.500 ₺
Metalik Renk 1.500 ₺
Ön sis farları 750 ₺
Arka park sensörü 1.000 ₺
Touch Donanım
16" Aluminyum Jantlar 2.500 ₺
Geri görüş kamerası 1.500 ₺
Metalik Renk 1.500 ₺
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) 3.750 ₺
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) 2.000 ₺
Navigasyon Paketi (8'' bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) 1.750 ₺