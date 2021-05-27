Yeni 2021 Renault Taliant Test | Symbol'e elveda!

Ön yüzde C şeklinde far grubu otomobilin bu benzerliğini destekleyen argümanlardan. Daha sportif kılınmak için keskin hatlar tamponlar modelde kullanılmış. Yan bölümde ise 15 ve 16 inç büyüklüğünde jant seçenekleri sunuluyor. Arka bölüme geçerken bagaj kapağının oldukça yüksekte durduğunu görüyoruz. Bu durum arka görüş alanının kısıtlanmasına sebep olmuş. Ancak artı olarak sunulan detay ise bagaj hacminin 628 litre olması. Yeni 2021 Renault Taliant bu hacim ile üst segmentte ki oyuncuları bile kıskandırıyor.

İÇ MEKANDA ŞIK VE ERGONOMİK UNSURLAR

Renault Taliant, markanın her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan anlayışına uygun olarak hayat buldu. Taliant’ın iç mekân detayları, dış tasarımın dinamik kimliğiyle örtüşüyor. Konsoldaki otomatik klima dizaynı, kumanda tuşlarıyla uyum içinde konumlanıyor. Konsolun hemen üzerinde yer alan 8” dokunmatik multimedya ekranı modern unsurlardan biri olarak öne çıkarken, şık havalandırma ızgaraları ve iç mekânda kullanılan dekoratif malzemeler Taliant’ı B-Sedan segmentinin bir adım ötesine taşıyor. Rahat okunabilir gösterge paneli, LPG tankı doluluk bilgisi de dahil olmak üzere sunduğu birçok özellikle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon elektrik takviyeli olması sayesinde kullanıcıya yüksek bir sürüş konforu sunuyor. Ayarlanabilir koltukların yanı sıra 1364 mm arka sıra omuz mesafesi sunan Renault Taliant, arka koltukta seyahat eden yolculara 219 mm diz mesafesi sağlıyor. Ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, arka koltuklarda seyahat edenler için özellikle uzun yolculuklarda büyük konforlu bir deneyim vadediyor.