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Yeni 2021 Skoda Kodiaq kamuflajlı yakalandı!

08.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Skoda Kodiaq kamuflajlı yakalandı!

Yeni 2021 Skoda Kodiaq kamuflajlı yakalandı! Skoda’nı başarılı modellerinden olan Kodiaq kamuflajlarıyla otoban sürüşünde görüntülendi. Özellikle ön yüzünde yoğun kamuflaj parçalar saklayan model, yeni neslinde daha modern görünecek.

Yeni 2021 Skoda Kodiaq kamuflajlı yakalandı! 2021, yeni modellerin gelişinin habercisi bir yıl oluyor. Ek olarak Skoda için de önemli bir yıl olacak. Esas olarak tamamen elektrikli Enyaq SUV ve yeni nesil Fabia bu yıl içerisinde marka tarafından tanıtılacak. Hepsinden önce ise gelecek yıl hızlı bir Enyaq GT ve Kodiaq’ın makyajlı versiyonunu göreceğiz. Mladá Boleslav'ın kadrosundaki model, kısa süre önce testlerden geçti.

Kamuflajlı Skoda Kodiaq

YENİ 2021 SKODA KODIAQ KAMUFLAJLI YAKALANDI!

Geçen hafta yeni Fabia'nın görüntülendiği Çek Cumhuriyeti'ndeki D11 otoyolunda bu kez, 2021 Skoda Kodiaq prototipi kameralara yakalanıyor. Ön ve arkada tam olarak beklediğiniz yerlerde kamuflaja sahip olan otomobil, sadece bir yüz gerdirme olan kozmetik cerrahi operasyonundan geçecek. Model ön tampon grubunda önemli değişimler yaşarken, ek olarak LED destekli yeni far grubuyla da gelmesi bekleniyor. Bu far grubunun adaptif özelliğinin olması da beklenen özellikler arasında.

Kamuflajlı Skoda Kodiaq-3

YENİ 2021 SKODA KODIAQ’IN TASARIMI NASIL?

Ön ızgaranın daha düz bir tasarıma sahip olduğu ve farklı bir radar sensörü içerebileceği için ince ayar yapılmış olması bekleniyor. Tamponun ön hava girişleri biraz daha belirginleştirilmiş. Alt ızgarada da bazı değişiklikler olabilir, ancak kamuflaj tüm detayları gizliyor. Arka tarafta gelindiğinde, burada da tampon tasarımının elden geçirileceği tahmin ediliyor. Maliyetler sebebiyle stop gurunda eski nesile göre sadece grafik farkı olacak.

Kamuflajlı Skoda Kodiaq-1

YENİ 2021 SKODA KODIAQ’IN KOKPTİNDE NELER DEĞŞECEK?

Bunun sadece bir makyaj olduğunu düşünürsek, iç mekan dört yıldan biraz daha uzun bir süre önce tanıtılan mevcut Kodiaq'ın kokpitiyle benzer olacak. Skoda, Octavia'da görüldüğü gibi en yeni ve en büyük değişim bilgi-eğlence sistemi oluyor. Ek olarak dijital gösterge grubunun da değişeceği tahmin ediliyor. Menüde yeni döşeme renkleri ve döşeme seçenekleri de olacak.

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