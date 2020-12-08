Yeni 2021 Skoda Kodiaq kamuflajlı yakalandı! 2021, yeni modellerin gelişinin habercisi bir yıl oluyor. Ek olarak Skoda için de önemli bir yıl olacak. Esas olarak tamamen elektrikli Enyaq SUV ve yeni nesil Fabia bu yıl içerisinde marka tarafından tanıtılacak. Hepsinden önce ise gelecek yıl hızlı bir Enyaq GT ve Kodiaq’ın makyajlı versiyonunu göreceğiz. Mladá Boleslav'ın kadrosundaki model, kısa süre önce testlerden geçti.

YENİ 2021 SKODA KODIAQ KAMUFLAJLI YAKALANDI!

Geçen hafta yeni Fabia'nın görüntülendiği Çek Cumhuriyeti'ndeki D11 otoyolunda bu kez, 2021 Skoda Kodiaq prototipi kameralara yakalanıyor. Ön ve arkada tam olarak beklediğiniz yerlerde kamuflaja sahip olan otomobil, sadece bir yüz gerdirme olan kozmetik cerrahi operasyonundan geçecek. Model ön tampon grubunda önemli değişimler yaşarken, ek olarak LED destekli yeni far grubuyla da gelmesi bekleniyor. Bu far grubunun adaptif özelliğinin olması da beklenen özellikler arasında.

YENİ 2021 SKODA KODIAQ’IN TASARIMI NASIL?

Ön ızgaranın daha düz bir tasarıma sahip olduğu ve farklı bir radar sensörü içerebileceği için ince ayar yapılmış olması bekleniyor. Tamponun ön hava girişleri biraz daha belirginleştirilmiş. Alt ızgarada da bazı değişiklikler olabilir, ancak kamuflaj tüm detayları gizliyor. Arka tarafta gelindiğinde, burada da tampon tasarımının elden geçirileceği tahmin ediliyor. Maliyetler sebebiyle stop gurunda eski nesile göre sadece grafik farkı olacak.