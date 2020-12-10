Volkswagen Caddy ilk tanıtıldığı günden beri "Türkiye'ye ne zaman geleceği" sorusu fazlaca sorulmuştu. Peki Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2021 Volkswagen Caddy ilk ortaya çıktıktan uzun bir süre sonra Türkiye'ye ayak basacak. Yeni 2021 Volkswagen Caddy önümüzdeki yılın Şubat ayı ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

YENİ 2021 VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

TASARIM OLDUKÇA MODERN

Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunuyor.