Volkswagen Caddy ilk tanıtıldığı günden beri "Türkiye'ye ne zaman geleceği" sorusu fazlaca sorulmuştu. Peki Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2021 Volkswagen Caddy ilk ortaya çıktıktan uzun bir süre sonra Türkiye'ye ayak basacak. Yeni 2021 Volkswagen Caddy önümüzdeki yılın Şubat ayı ile birlikte Türkiye'ye gelecek.
Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.
Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunuyor.
Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar yaratıyor.
Yeni Caddy, yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.