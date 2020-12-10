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Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor?

10.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Volkswagen'in başarılı ticari araçlarından olan Caddy uzun süre bekleyişin ardından Şubat’ta Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Caddy ilk tanıtıldığı günden beri "Türkiye'ye ne zaman geleceği" sorusu fazlaca sorulmuştu. Peki Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2021 Volkswagen Caddy ilk ortaya çıktıktan uzun bir süre sonra Türkiye'ye ayak basacak. Yeni 2021 Volkswagen Caddy önümüzdeki yılın Şubat ayı ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

Volkswagen caddy türkiyeye ne zaman geliyor

YENİ 2021 VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

Volkswagen caddy türkiyeye ne zaman geliyor

TASARIM OLDUKÇA MODERN

Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunuyor.

Volkswagen caddy türkiyeye ne zaman geliyor

YENİ 2021 VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE'YE NE HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar yaratıyor.

Volkswagen caddy türkiyeye ne zaman geliyor

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Caddy, yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.

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