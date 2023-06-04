YENİ ADALET BAKANI kim oldu? Bakanlar Kurulu listesinde Adalet Bakanı belli oldu mu? Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Yeni Adalet Bakanı kim oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin etti. Sonrasında da saat 22.00'de yeni Bakanlar listesini açıkladı. Kullanıcılar Bakanlar Kurulu listesinde yeni Adalet Bakanı'nın kim olduğunu sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

YENİ ADALET BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından, bu akşam yeni kabineyi açıkladı. Bekir Bozdağ'ın ardından yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Yeni Bakan Yılaz Tunç, 6 Haziran Salı günü Adalet Bakanı olarak ilk kabine toplantısına katılacak.

BAKANLAR KURULU LİSTESİNDE ADALET BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi Erdoğan'ın saat 22.00'de yeni kabine açıklaması sonrasında belli oldu. Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor.



