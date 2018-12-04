Yeni AirPods için 2019’u bekleyin!

Apple, iPhone 7 ile birlikte 3.5mm kulaklık girişini kaldırmış ve bununla birlikte kablosuz kulaklıklarını duyurmuştu. Yaklaşık 2 yıldır yenilenmeyen bu kulaklıkların, Apple’ın bir türlü satışa sunamadığı kablosuz şarj matı AirPower ile uyumlu olması için yenilenmesi bekleniyordu.

Hey Siri komutunu algılayan, kablosuz şarj destekli kutuya sahip olan ve su geçirmez özellikli olan bu model, iPhone Xs etkinliğinde bizlere göz kırmıştı. Bugün ise Apple’a yakınlığı ile bilinen analist Ming-Chi Kuo‘dan sevindiren haber geldi.

Ming-Chi Kuo’ya göre 2019’un ilk çeyreğinde yeni kablosuz kulaklık satışa sunulacak. Ancak yeni modelde tasarımsal açıdan yenilik olmayacak. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın yeni tasarımı 2020 yılına sakladığını söylüyor. 2020’de tanıtılacak olan model hem tasarımsal hem de ses açısından daha iyi olacak.

Piyasada oldukça popüler olan ve kablosuz kulaklık pazarını domine eden AirPods, maalesef ki ses konusunda fiyatına göre başarısız kalıyor.

Umarız yeni modellerde özellikle izolasyon konusundaki sorunlar çözülür ve daha tok bir ses sahip olan sürücüler eşlik eder.

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