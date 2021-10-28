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Yeni AKM nerede, hangi ilde? AKM'ye nasıl gidilir? AKM nedir?

28.10.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın açılması planlanan yeni AKM binası tanıtım toplantısında konuştu. Yeni AKM 'nin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Yeni AKM nerede, hangi ilde? AKM'ye nasıl gidilir? AKM nedir? İşte ayrıntılar...

Yeni AKM nerede, hangi ilde? AKM'ye nasıl gidilir? AKM nedir?

Yeni AKM'nin nerede olduğu merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni AKM binası tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki Yeni AKM nerede, hangi ilde?

YENİ AKM NEREDE?

İstanbul Taksim'deki Yeni Atatürk Kültür Merkezi, tarihi açılışa hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirecek. Taksim'de yer alacak olan Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 gün süresince, operadan tiyatroya ve konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Bakan Ersoy ise AKM hakkındaki konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Kültür ve sanat dünyamızın önde gelen isimleriyle bir komisyon oluşturulacak. Kültür ve sanat konusunda uzmanlaşmış dünaydan ve ülkemizden sanatçılardan bir sanat danışma kurulu olacak. Bu komisyon üzerinden etkinilik ve programlar oluşturulacak.

7-8 Kasım'da AKM opera salonunda Aida Operası halka sunulacak.
31 Ekim'de dünyanın en iyi orkestraslarından Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım akşamı ise caz sanatçısı Chris Botti sahne alacak.

Açılış gecesinde Sinan Operası gösterilecek. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bir Türk Operası hazırlanmıştır. Opera, Mimar Sinan'ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatıyor.
30 Ekim'de bir kez daha gösterime girecek."


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