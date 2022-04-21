Yeni aldığınız kıyafet başınıza bela olabilir! Alır almaz...

Yeni alınmış kıyafetler tertemiz ve muntazam görünüyorlar. Yeni alındığı için hemen giymek için sabırsızlık yaratıyorlar. Fakat mağazadan alınan kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkamak gerekiyor. Yıkanmadan giyilen kıyafetler cilde ve sağlığa birçok yönden zarar veriyor. Kıyafetlerin üretilirken kullanılan birçok kimyasal, toz ve kir kansere bile sebep olabiliyor.
Kıyafetler üretilirken genellikle zararlı kimyasal maddeler kullanılır. Yeni kıyafetleriniz temiz göründüğü için giyilebilir olduklarını düşünebilirsiniz ama yeni kıyafetlerde genelde cildinizle temas edecek toksinler bulunduğu için cildiniz için zararlı olabilir.
Bir giyim şirketi sahibi, çoğu hazır giyim üretim fabrikasının, iş makinelerinin ve imalatın yoğun olduğu kentsel sanayi bölgelerinde kurulduğunu söylüyor ve bu fabrikaların hava kalitelerinin çok iyi olmadığını, fabrikaların havalandırmalarından tüm bu tozun ve kirin kumaşlara girip yapıştığından bahsediyor.
Bir fabrikanın havalandırması iyi olsa bile, üretim sürecinde kullanılan kimyasallar zararlı olabilir. İşte o kimyasallar…
Not: Kontakt dermatit, cildin yabancı bir maddeye maruz kaldıktan sonra alerjik bir reaksiyon geliştirmesiyle oluşan bir cilt rahatsızlığıdır.
Bir dermatolog, özellikle polyesterde bulunan ve sadece alerjik kontakt dermatite sebep olmayıp, bir de kanser riskini artıran kinoline karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor.
Kıyafetleri ters çevirin ve rengini soldurmamak için soğuk suda yıkayıp düşük devirde kurutun. Böylece yeni kıyafetlerinizdeki gözle göremediğiniz toz, kir ve toksik maddeler gibi zararlı maddeleri kıyafetlerinizden uzaklaştırıp gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz.
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