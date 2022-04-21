Yeni aldığınız kıyafet başınıza bela olabilir! Alır almaz...

Yeni alınmış kıyafetler tertemiz ve muntazam görünüyorlar. Yeni alındığı için hemen giymek için sabırsızlık yaratıyorlar. Fakat mağazadan alınan kıyafetleri giymeden önce mutlaka yıkamak gerekiyor. Yıkanmadan giyilen kıyafetler cilde ve sağlığa birçok yönden zarar veriyor. Kıyafetlerin üretilirken kullanılan birçok kimyasal, toz ve kir kansere bile sebep olabiliyor.

ZARARLI KİMYASALLAR CİLDİNİZE TEMAS EDİYOR

Kıyafetler üretilirken genellikle zararlı kimyasal maddeler kullanılır. Yeni kıyafetleriniz temiz göründüğü için giyilebilir olduklarını düşünebilirsiniz ama yeni kıyafetlerde genelde cildinizle temas edecek toksinler bulunduğu için cildiniz için zararlı olabilir.

FABRİKALARIN KİRİNİ VE TOZUNU İÇERİYOR

Bir giyim şirketi sahibi, çoğu hazır giyim üretim fabrikasının, iş makinelerinin ve imalatın yoğun olduğu kentsel sanayi bölgelerinde kurulduğunu söylüyor ve bu fabrikaların hava kalitelerinin çok iyi olmadığını, fabrikaların havalandırmalarından tüm bu tozun ve kirin kumaşlara girip yapıştığından bahsediyor.

ÜRETİMDE KULLANILAN KİMYASALLAR

Bir fabrikanın havalandırması iyi olsa bile, üretim sürecinde kullanılan kimyasallar zararlı olabilir. İşte o kimyasallar…

Kurşun, birçok parlak renkli boyada bulunur.

Formaldehid, çoğunlukla kırışmayan kıyafetlerde kullanılan kanserojen bir maddedir.

Dispers boya, cilt tarafından kolayca emilebilen ve kontakt dermatite neden olan kanserojen içerikli sentetik bir boya.

Not: Kontakt dermatit, cildin yabancı bir maddeye maruz kaldıktan sonra alerjik bir reaksiyon geliştirmesiyle oluşan bir cilt rahatsızlığıdır.

KANSER RİSKİNİ ARTTIRAN MADDE İÇERİYOR

Bir dermatolog, özellikle polyesterde bulunan ve sadece alerjik kontakt dermatite sebep olmayıp, bir de kanser riskini artıran kinoline karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

KIYAFETLERİ YIPRATMADAN YIKAMAK İÇİN

Kıyafetleri ters çevirin ve rengini soldurmamak için soğuk suda yıkayıp düşük devirde kurutun. Böylece yeni kıyafetlerinizdeki gözle göremediğiniz toz, kir ve toksik maddeler gibi zararlı maddeleri kıyafetlerinizden uzaklaştırıp gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz.



