Yeni aldıkları otomobil eve dönüş yolunda yandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rıza Kayataş yönetimindeki 34 PT 257 plakalı otomobil, otoyolun Kaynaşlı Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde motor kısmından yanmaya başladı.

Sürücü Kayataş ile eşi ve 2 çocuğu, aracın bagaj kısmında bulunan battaniyeyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Otomobilde bulunan eşyaları otoyolun kenarına alan aile, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ailenin, ikinci el aracı İstanbul'daki bir galeriden yeni satın aldığı ve Ankara'ya eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

