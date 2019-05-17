Yeni annelerin imdadına yetişecek saç stilleri! İşte Meghan Markle gibi olabilmek için birkaç adım

Meghan Markle, doğum sonrası çekilen fotoğrafta saçlarını düz bir şekilde omuz arkalarından aşağıya doğru sarkıtmıştı. Bu oldukça kolay ve vakit almayan bir yöntemdi.

Bundan yola çıkarak peki vakti olmayan kadınlar veya yeni anneler için uygulanabilecek saç stillerini bir araya getirdik.

Anne topuzu için tüm saçlarınızı yumuşak kıllı bir tarak kullanarak tarayın ve at kuyruğu şekline getirerek bir toka ile tutturun. Çok sıkı olmayacak şekilde bükerek çevirin. Saç lastiğinizi takacak kısmı sıkı olacak şekilde tutun. Saç lastiğini iki kere çevirerek saçınıza takınız. Yan taraflardan kısa saçlarınızı çıkarın. Ve böylece saçlarınız hazır.





İkinci saç modeli ise saçının önüne düşmesini istemeyenler için. Öndeki saçınızdan bir tutam ayırın ve her örüşünüzde daha fazla saç ekleyerek örün. Son olarak ise örgünün bittiği saçı saçınızın altına sabitleyin.





Üçüncü olaraksa hamilelik nedeniyle saçları dökülen ya da saç yapısı ince olanlar için. Saçlarınızın daha gür görünmesi için görseldeki gibi saçlarınızı iki eşit parçaya bölün ve iki parçayı da ayrı ayrı bağlayın. Saçlarınız daha hacimli görünecektir.





Son olarak yine vaktinizi almayacak bir modeli deneyebilirsiniz. Deniz dalgası adı verilecebilecek model için saçlarınızı 3 bölüme ayırın gevşek bir örgü yapın. Saç spreyi ile sabitleyip üzerine ısı uygulayın. 20 saniye bekleyin. Daha sonra parmaklarınızla gevşetin.







