Yeni annelerin imdadına yetişecek saç stilleri! İşte Meghan Markle gibi olabilmek için birkaç adım

Meghan Markle, doğum sonrası çekilen fotoğrafta saçlarını düz bir şekilde omuz arkalarından aşağıya doğru sarkıtmıştı. Bu oldukça kolay ve vakit almayan bir yöntemdi.
Bundan yola çıkarak peki vakti olmayan kadınlar veya yeni anneler için uygulanabilecek saç stillerini bir araya getirdik.
İkinci saç modeli ise saçının önüne düşmesini istemeyenler için. Öndeki saçınızdan bir tutam ayırın ve her örüşünüzde daha fazla saç ekleyerek örün. Son olarak ise örgünün bittiği saçı saçınızın altına sabitleyin.
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