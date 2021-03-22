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Yeni Apple TV oyun için üretilecek

22.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ın önümüzdeki nisan ayında tanıtması beklenen yeni Apple TV, konsollara rakip olacak nitelikleriyle ön plana çıkacak. İşte konu ile ilgili detaylar.

Yeni Apple TV oyun için üretilecek

Apple’ın önümüzdeki nisan ayında yeni bir Apple TV modeli tanıtması bekleniyor. En azından tahminler bu yönde diyebiliriz. Henüz resmi bir açıklama olmadı. Fakat Cupertino merkezli şirkete yakın isimler yeni Apple TV modelinin bu yıl çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

Peki Apple yeni modelinde ne gibi özellikler sunacak? Malum söz konusu Apple’ın TV cihazı olduğunda gelebilecek olan yeniliklerin hayli sınırlı olduğu düşünülebilir. Sonuçta bu cihazın yaptıkları belli.

APPLE'IN OYUN ODAKLI APPLE TV DÜŞÜNCESİ

Fakat Apple’ın yeni TV modeli ile ilgili bambaşka düşünceleri var. Cupertino merkezli şirket, yeni TV modelinde oyun odaklı bir cihaz tasarlamak istiyor.

Apple’ın kafasındaki düşünce yeni cihazında oyun ögelerinin ön planda tutulması. Bu da mevcut TV modellerine göre çok daha güçlü bir Apple TV’nin geleceği anlamına geliyor.

Elbette şunu da unutmamamız lazım. Sonuçta Apple TV’de oynayabileceğimiz oyunlar belli. Nitekim bu oyunları iPhone üzerinde de oynayabiliyoruz. O zaman Apple TV’ye ne gerek var diye düşünülebilir.

Fakat Apple bunun için de farklı bir opsiyon düşünecektir. En azından bizim şu anki görüşümüz bu yönde.

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Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Apple’ın bu yıl yeni bir TV modeli tanıtacağı henüz kesinleşmiş değil.

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Apple
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