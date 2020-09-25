Yeni araştırma! büyük kalça ömür uzatıyor

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, kalça çevresinde 10 cm'lik bir artış, yüzde 10 daha düşük ölüm riski ile ilişkili. Uyluk çevresindeki her 5 cm'lik artıl ise ölüm riskini yüzde 18 daha düşürüyor.

Çalışmanın yazarı, Toronto Üniversitesi beslenme bilimleri bölümünden Tauseef Ahmad Khan, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"İnsanlar sadece kiloya veya vücut kitle indeksine odaklanmak yerine belleriyle ilgilenmelidir. Bel çevresinin incelmesiyle yaşam kalitesi artar ve sağlık riskleri ortadan kalkar. Alkol sonucu oluşan göbek ise sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder. Göbek yağı, karın içindeki organların çevresinde depolanan yağdır ve fazlalığı yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve felç ile bağlantılıdır. Büyük kalça ve ince bel formuna sahip bireylerin bazı sağlık problemlerine yakalanma riski, kalın bellilere göre daha düşüktür."



