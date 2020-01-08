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  4. Yeni araştırma! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden oluyor mu?

Yeni araştırma! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden oluyor mu?

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir süre önce Kanadalı bilim insanları 'kadınların kullandığı talk pudrası solunduğu ve vajinal bölgeye uygulandığı takdirde yumurtalık kanserine neden olabilir' açıklaması yapmıştı. Söz konusu kişisel bakım ürünleri devinin ürettiği talk pudrası nedeniyle de kansere yakalandığını söyleyen 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak yeni araştırmalara göre talk pudrası kullanmak ile yumurtalık kanseri geliştirmek arasında anlamlı bir bağlantı bulunamadı.

Yeni araştırma! Talk pudrası yumurtalık kanserine neden oluyor mu?

ABD merkezli ilaç ve kişisel bakım ürünleri üretenbir şirketin, talk pudrasındaki asbest nedeniyle yumurtalık kanseri olduğunu iddia eden 22 kadın ve ailesine 4.69 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

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Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre de 'birçok kadının kullandığı talk pudrası, solunması ve vajinal bölgeye uygulanması halinde yumurtalık kanserine neden olabilir' açıklamaları yer almıştı.

Söz konusu şirket ise savunmasında ürünlerine asbest bulaştığı iddialarını reddederken kansere yol açanın talk pudrası olmadığını savunmuş, yapılan laboratuvar incelemelerini mahkemeye delil olarak sunan firma avukatları, ‘temelden adaletsiz bir yargılama süreci’ yaşandığını söylemişlerdi.

YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE PUDRA YUMURTALIK KANSERİ YAPMIYOR

Ancak tıp dergisi JAMA'da yayınlanan yeni bir çalışma bilim insanlarının tam tersi açıklamalara yer verdi. Araştırmacılar, toplam 252.745 kadından oluşan dört büyük çalışma grubundan veri topladı ve katılımcıların yüzde 57.38'i genital bölgelerinde talk pudrası kullandıklarını, yüzde 10'u uzun süreli kullanım ve yüzde 22'si sık kullanım rapor etti. Ortalama 11 yıl sonra 2,168 kadın yumurtalık kanseri geliştirdi ve bu da yazarların “genital bölgede toz kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı” sonucuna varmasını sağladı.

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Ancak bu sonuçlar rastgele farklılıklarla açıklanabildiğinden, kesinlikle hiçbir risk farkı olmadığı anlamına gelmiyor. Onkoloji profesörü olan Justin Stebbing, çalışmayı “dikkat çekici” olarak nitelendirerek, “önemli ve güven verici bir bulgu” olarak tanımladı.

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PEKİ KADINLAR GENİTAL BÖLGELERİ İÇİN NEDEN TALK PUDRASI KULLANIYOR?

Jinekolog Dr Jennifer Gunter, vajinanın nemli bir alan olduğunu ve kadınların da bu nemi önlemek için pudra tercih ettiğini dile getirdi. Ancak Gunter, bu nemin tamamen normal olduğunu mantar enfeskiyonlarına neden olmadığının altını çiziyor. Bu yüzden genital bölgeye pudra uygulanmaması gerektini de ekliyor.


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Anahtar Kelimeler:
talk pudrası kanser yumurtalık kanseri

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