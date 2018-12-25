HABER

Yeni asgari ücretin belirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: - "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu." dedi.

Koç, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sürdürülebilirliğini sağladığımız her yatırım ve istihdam, ülkemiz geleceğinin sigortası ve ülkemizin dünya rekabet sıralamasının bir üst basamağa tırmanması anlamına gelmektedir." diyen Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak bu koşullarda Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması ve ilerlemesi konusunda büyük bir sorumlulukları bulunduğunu bildirdi.

Koç, "Bu sorumluluk çerçevesinde, alınan kararın işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Türk işverenler olarak ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye ve üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine Koç, "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu." ifadesini kullandı.

Asgari ücret işveren desteğiyle ilgili taleplerini toplantıda tekrar dile getirdiklerinin altını çizen Koç, Bakan Selçuk'un, "bu konuda hükümetle görüşeceğini" ifade ettiğini aktardı.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!
İZBAN'da uzlaşma yokİZBAN'da uzlaşma yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan asker şehit oldu

Helikopter kazasında ağır yaralanmıştı

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

Hulusi Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması!

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

İstanbul için bir uyarı da İSKİ'den

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert yanıt

Sert açıklama: Türk Ordusu'nu karalayamaz...

Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

Cem Uzan, Ankara'yla anlaşmak istiyor

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.