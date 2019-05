Yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis'te

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - AK Parti tarafından yeni askerlik sistemi kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar, bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip olmayacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor. Askerlik 6 aya düşürülecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle 6 ayı dolduranlar, terhis olabilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Muş, yeni sisteme ilişkin kanun teklifinin asker alma ve yedek subaylık kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifi olduğunu belirtti. Yeni sistemde askerliğin 6 aya düşürüleceğini kaydeden AK Parti'li Muş, şöyle konuştu:

"Şu an kışlada bulunan askerler ve bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Yedek astsubaylık müessesesi geliyor. Yedek subaylık ise devam edecek. Bir vatandaşımız 6 ay askerlik yaptıktan sonra terhis olabilir ya da kendisinin talebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uygun görmesi halinde 6 ay daha görev yapabilir. Eğer böyle bir tercihte bulunursa kendisine asgari ücretten az olmamak üzere bir ücret ödemesi yapılacak. Bu süreci tamamladıktan sonra yine kendisinin talebi TSK'nın uygun görmesi halinde artık profesyonel anlamda TSK'ya hizmet edebilir. Bir vatandaşımız bu şekilde devam ederse kendisi buradan başlamak suretiyle generalliğe kadar yükselme imkanına sahip olacak. Kendisine yapılacak olan sınavlarda yüzde 20'ye kadar fazla puan verilme imkanı oluşacak. Ayrıca bir vatandaşımız yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa Meslek Yüksek Okulları (MYO) kısa dönemden faydalanamıyorlardı. Artık MYO ve lisans eğitimi olanlar yedek astsubay olarak görev yapabilecekler. Burada 2 aylık temel askerlik eğitiminden sonra 10 ay kıta eğitimi olacaktır sonra bu vatandaşlarımız yedek subay olarak belli bir maaş alarak hizmet edebileceklerdir."

'BEDELLİDE YAŞ SINIRI KALKIYOR'

Yeni sistemde bedelli askerliğin kalıcı hale getirildiğini, yaş sınırı olmadığını, ücretinin peşin alınacağını aktaran Muş, "Ücret 31 bin gibi bir rakama denk geliyor. Belli bir çalışma neticesinde bu rakama ulaştık. Bir yedek asteğmenin maaşının 6 katı gibi bir rakam. Bu bedeli yatıranlar 1 aylık temel askerlik eğitimini alarak, askerlik görevini yapmış olacaklar" dedi.

Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamayacaklarını da belirten Muş, "Geçmişte yani bu kanun yürürlüğe girmeden önce bu kişilere bir seferliğine bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Sistemin genel kurgusu içinde kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip olmayacak. Bu önemli; çünkü her vatandaş zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Sistemin genel kurgusu içinde bu önem arz etmektedir. Eğer bir vatandaşımız kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı olursa ya da bakaya kalırsa gelmediği her gün için 10 TL gibi belli bir ceza oranı işleyecek. Eğer kendi isteğiyle gelirse bu oran yarıya indirilerek, 5 TL olacak" diye konuştu.

DANIŞMA KURULU'NA TAVSİYE KARARI ÖNERİSİ

AK Parti'li Muş, kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından komisyonda görüşülmesi için 48 saat geçmesi gerektiğini anımsatarak, Danışma Kurulu'na tavsiye kararı alınması için öneride bulunacaklarını, kabul olması halinde yeni askerlik sisteminin kanun teklifi görüşmelerine bir an önce başlanacağını kaydetti. Muş, 6 aylık askerlik süresini tamamlayanların ikinci 6 aya kadar görevlerini uzatması halinde sigorta işlemlerinin de bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Muş, ayrıca askerliği uzatanların TOKİ'den öncelikli ev alabileceklerini, ören yerlerini ücretsiz gezebileceklerini ve kamunun işlettiği ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.

'TSK'NIN İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINARAK DİZAYN EDİLDİ'

AK Parti'li Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, TSK'nın ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak, dizayn edildiğine dikkate çekip, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği ve güvenliği için sistem daha güçlü hale getirilmesi için atılan adımlardır bunlar. Savunma kuvvetlerinin ülke savunmasını yapan ordumuzun her zamankinden çok daha güçlü olması için bu çalışmaları yapıyoruz. Astsubaylıktan başlayıp generalliğe kadar yükselmesi hep bir eko sistem. Türkiye'nin 82 milyon nüfusu var. Genç nüfusu olan bir ülke. Bütün bunların hepsini hesaba katarak, TSK'nın herhangi bir ihtiyacı olmayacak şekilde ihtiyaçlarında herhangi bir problem oluşturmayacak şekilde sistem dizayn edilmiştir. TSK'nın ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak, sistem dizayn edilmiştir."