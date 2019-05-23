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Yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis'te (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 65 maddelik yeni askerlik sistemi kanun teklifi, Milli Savunma Komisyonu'na sevk edildi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 65 maddelik yeni askerlik sistemi kanun teklifi, Milli Savunma Komisyonu'na sevk edildi. Bu akşam görüşmelerine başlanacak teklif ile 20 yaşını dolduran ve üstünde olanlar, bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve bu hakkı kullananlar sonradan vazgeçme hakkına sahip olamayacak. Yurt dışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, kanunlarda belirtilen şartları taşımak kaydıyla bedelli hakkını kazanmış olacak.
Düzenleme ile Emniyet teşkilatı kadrolarındaki, Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler, veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananların, her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi ve Emniyet Hizmetleri sınıfında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
İLK SAĞLIK RAPORU GEÇERLİ OLACAK
Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yerine getiremeyenlerden ikinci kez sağlık raporu istenmeyecek. İlk aldığı rapor Bakanlık onayı ile geçerli sayılacak. Bu çerçevede; çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yetkili sağlık kuruluşlarınca engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu verilen yükümlülerin, yeniden muayeneye tabi tutulmadan, Milli Savunma Bakanlığı'nca bu raporlara göre askerliğe elverişli olup olmadıkları kararının verilerek, yükümlülerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
AYNI ANDA ASKERLİK SIRASI GELEN KARDEŞLER
Geçici rahatsızlıkları veya hapiste bulunmaları nedeniyle askere sevki mümkün olmayanların iyileşinceye veya tahliye oluncaya kadar, kanunla belirlenen yaşlar ile sınırlı olmak üzere; eğitim öğretimine devam edenlerin öğrenimleri süresince; sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanlar, aktif spor hayatına devam edenlerin askerlikleri ertelenebilecek. Düzenleme ile iki kardeşin aynı anda silah altına alınma sırası gelmesi halinde anne veya babanın görüşüne başvurularak, taleplerine göre kardeşlerden birinin askere alınmasının ertelenmesi de öngörülüyor.
TEKNOLOJİ VE MEDYA KULLANILACAK
Düzenleme ile tasarruf edilmesi amacıyla yoklama, kaçak tespit etme gibi durumlarda kişilere tebligat gönderilmeyecek. Teknoloji ve iletişim imkanlarının artması ve yaygınlaşması nedeniyle yükümlülere münferit tebligat yapılmayarak, zaman, emek ve para tasarrufu sağlanacak. Duyurular, ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanallarınca yayınların en çok izlendiği saat diliminde yayınlanacak. Ayrıca e-devlet sisteminden ilan edilerek vatandaşların bilgi sahibi olması sağlanacak ve böylece cezalı duruma düşmesi engellenecek.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken, şehit olanların erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlere tanınmış bulunan askerlik muafiyet hakkı devam edecek.
SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR
22 yaşından sonra Türk vatandaşlığına alınanlar, doğrudan askerlik hizmetinden muaf tutulacak. 22 yaşından küçükler ise Türkiye'de askerlik hizmeti yapmak mecburiyetinde olacak. Ancak geldiği ülkede askerlik hizmeti yapanlar, bu hizmeti yerine getirmiş sayılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler, bu hizmetlerinin sayılarak ayrıca Türkiye'de mükerrer olarak askerlik yapacak.
CUMHURBAŞKANLIĞINCA BELİRLENECEK
Düzenleme ile seferberlik ve savaş halinde ihtiyaca göre terhis tarihi, Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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