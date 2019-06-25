Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

Askerliğin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine getirmede gayret ve çalışmaları sonucu üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca herhangi bir ceza almayanlara, azami 3 güne kadar ek izin verilebilecek.

Askeralma Kanunu'na göre, erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün izin verilecek.

Askerliğin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine getirmede gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca herhangi bir ceza almamış olanlara, azami 3 güne kadar ek izin verilebilecek.

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erler, her ay için 2 gün ilave izin kullanabilecek.

Muvazzaflık hizmeti sırasında eşi doğum yapan, eşi veya ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erler, talepleri üzerine ek 10 gün izinli olacak.

Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki sürelere oranlanarak uygulanacak. İzinler askerlik hizmet süresinden sayılacak. Bu kapsamdaki yazılı izinlerin dışında afet ve acil durumlarda izin vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.