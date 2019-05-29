Yeni askerlik sistemi yasa teklifi, bayram sonrasına kaldı

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık" dedi.

TBMM Genel Kurulu gündemine alınan ve Perşembe günü görüşmelerine başlanması planlanan, askerlik sisteminde değişiklik öngören yasa teklifi ile ilgili AK Parti ve muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, dün gece Meclis'te bir araya geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, görüşlerini paylaştı. Muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, teklifin bayram sonrasına bırakılması ile ilgili önerilerini dile getirdi. CHP, askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını, daha geniş değerlendirerek, muhalefetin de katkısı alınarak düzenlenin yasalaşmasını talep etti.

İYİ Parti ise teklifin yasalaşması halinde kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekerek, bunun güvenlik zafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP de 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artırabileceğine dikkat çekti.