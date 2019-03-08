Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti ise belirlendi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 liraya yükseltildi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

Öte yandan yurtdışında bulunanlar için paralı askerlik ücreti ise 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda bedelli askerlik yapacak olanların ödeyeceği ücretin hesaplanmasını şema üzerinden gösterdi.

Şemaya göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

BUGÜN İTİBARİYLE 3 BİN 343 LİRA



Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR FİYAT ARTACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek. 2019 yılı için aylık memur maaş katsayısı 0,130597 olarak belirlenmişti.





